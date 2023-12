Amelia, Natale al museo. Un mese di libri, laboratori e presepi

AMELIA Natale al museo, in biblioteca e per le vie della città. Un circuito che ospiterà una serie di iniziative a tema natalizio organizzate da Sistema Museo, comune e ProLoco.

Fra i temi dell'edizione natalizia 2023, Di libro in libro. Una serie di incontri al museo e in biblioteca per conoscere autori di libri e curiosità, come quella del 9 dicembre, durante il quale verranno mostrate antiche chiavi e lucchetti e svelati i loro meccanismi segreti.



Il calendario dell'avvento. (bambini dai 5 ai 10 anni). Appuntamento nell’Archeospazio de Museo Archeologico (3, 10, 17, 24 dicembre) dove verranno realizzati diverse decorazioni che andranno a comporre la corona dell’avvento. Il 31 dicembre tombola con i numeri romani.



Presepi artistici nel borgo e nelle vetrine della città di Amelia. A partire dall'8 dicembre saranno esposti tanti presepi, alcuni anche all’interno di Palazzo Petrignani, visitabili il sabato la domenica e i festivi dalle 11-13 e dalle 16-18. Manifestazione organizzata dalla Proloco della città di Amelia.



Speciale trekking urbano. Tre appuntamenti adatti a tutti, fra Natale e capodanno, per scoprire il centro storico della città di Amelia e visitare luoghi insoliti non sempre aperti al pubblico, come le cisterne romane di via della Repubblica, l’oratorio di San Girolamo, la chiesa di Santa Caterina, recentemente riaperta dalla diocesi ed eccezionalmente per la prima volta, Palazzo Ciatti.



Calendario eventi:



Domenica 3 dicembre

Museo archeologico, presso l’Archeospazio ore 11-12:30

Calendario dell’Avvento, Il rosso. Laboratorio per bambini. A cura di Sistema Museo



Museo archeologico, presso la pinacoteca ore 16:00

Di libro in libro: “Ho ricevuto un dono, vene faccio dono. Riflessioni spirituali nei testi di Mogol” di don Giuseppe Capsoni. A cura dell’assessorato alla cultura del comune di Amelia



Venerdì 8 dicembre

Palazzo Petrignani ore 11

Inaugurazione mostra presepi artistici. A cura della Proloco



Sabato 9 dicembre

Museo archeologico, presso la pinacoteca ore 16:00

Di libro in libro “Chiavi e lucchetti tra arte, storia e segreti” di Domenico Lalli e Marco Fagnani. A cura dell’assessorato alla cultura del comune di Amelia



Domenica 10 dicembre

Museo archeologico, presso l’Archeospazio ore 16-17:30

Calendario dell’Avvento, Il blu. Laboratorio per bambini. A cura di Sistema Museo



Sabato 16 dicembre

Biblioteca comunale, presso la sala Conti Paladini ore 16:30

Di libro in libro: “La cultura musicale in Amelia” di Vera Barbini. A cura dell’assessorato alla cultura del comune di Amelia



Domenica 17 dicembre

Museo archeologico, presso l’Archeospazio ore 16-17:30

Calendario dell’Avvento, Il bianco. Laboratorio per bambini. A cura di Sistema Museo



Domenica 24 dicembre

Museo archeologico, presso l’Archeospazio ore 11- 12:30

Calendario dell’Avvento, Il viola. Laboratorio per bambini. A cura di Sistema Museo



Mercoledì 27 dicembre

Appuntamento al museo Archeologico, ore 11-13

Trekking Urbano. Fra sorgenti d’acqua, pozzi e cisterne, nel centro storico di Amelia. A cura di Sistema Museo



Giovedì 28 dicembre

Appuntamento al museo archeologico, ore 11-13

Trekking Urbano. Amelia Cristiana: dalla chiesa di San Francesco alla Cattedrale, passando per la chiesa di Santa Caterina e l’oratorio di San Girolamo. A cura di Sistema Museo



Venerdì 29 dicembre

Appuntamento al museo archeologico, ore 11-13

Trekking Urbano. Nobiltà amerina: visita ai palazzi storici, Petrignaini e eccezionalmente per la prima volta Palazzo Ciatti. A cura di Sistema Museo



Domenica 31 dicembre

Museo archeologico, presso l’Archeospazio ore 16-17:30

Tombola romana.

Attività per bambini/ragazzi. A cura di Sistema Museo