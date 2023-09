Orvieto: festa di fine estate con un grande gioco dell'oca alla biblioteca "Luigi Fumi"

"Festa di fine estate" in biblioteca con la sfida tra i quartieri di Orvieto nel grande gioco dell’oca. L'iniziativa è in programma per venerdì 8 settembre, a partire dalle 17. Si tratta di appuntamento annuale con cui la nuova biblioteca pubblica “Luigi Fumi” chiude idealmente le attività estive.

L’evento arriva a conclusione dei laboratori estivi che si sono tenuti in biblioteca, in collaborazione con le educatrici della cooperativa Il Quadrifoglio, e realizzati grazie al contributo dei fondi specifici della progettualità dell’area interna Sud Ovest Orvietano.

Quest’anno i laboratori sono stati incentrati sul tema degli animali affiancando e proseguendo il progetto “La Biblioteca amica degli animali”. Letture e film hanno consentito ad un alto numero di ragazzi tra i 6 e i 12 anni di avvicinarsi al mondo degli animali. Le attività laboratoriali sono state legate ai giochi da tavolo ispirandosi ad un gioco senza tempo, dalle origini antichissime che affondano addirittura nell’antico Egitto, ma sempre attuale e amato da tutte le generazioni: il gioco dell’oca.

L’appuntamento finale del percorso si terrà nel Giardino dei lettori. Una partita speciale, con quattro “squadre” legate ai quattro quartieri orvietani, verrà messa in scena dai bambini che hanno realizzato il progetto insieme alle educatrici della Quadrifoglio. Sarà anche allestita una mostra dei bozzetti disegnati dai piccoli durante i laboratori. Successivamente il campo sarà libero per altre partite che i bambini e le famiglie presenti potranno giocare utilizzando le tessere create per l’occasione.

Le attività però non finiscono qui: nei prossimi giorni sarà comunicato il nuovo calendario dei laboratori, che si terranno sempre presso la sezione ragazzi della nuova biblioteca pubblica Fumi.

Per informazioni è possibile contattare direttamente la biblioteca allo 0763.306450 oppure tramite un messaggio whatsapp al 331.2309032.