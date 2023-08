Amelia, il museo archeologico protagonista dell'agosto amerino

AMELIA Entra nel vivo l'agosto amerino. Protagonista il museo. Una serie di appuntamenti per grandi e piccini alla scoperta dei tesori sparsi per la città e di quelli custoditi nelle stanze del museo archeologico.

Di seguito il programma:

lunedì 7 agosto 10:30 laboratorio per bambini 6-10 anni

Non è tutto oro quello che luccica.

Il museo è ricco di tanti oggetti preziosi, ma ci sarà anche l'oro?



martedì 8 agosto 10:30 laboratorio per bambini 6-10 anni

Faccia di bronzo!

Al museo abbiamo una bella faccia di bronzo... ma come lui chi sa se ce ne sono altre? Cerchiamole osservando attentamente intorno a noi e fra di noi e creiamo dei simpatici ritratti.



giovedì 10 agosto 10:30 laboratorio per bambini 6-10 anni

Mettere a ferro e a fuoco

Il ferro e il fuoco sono due elementi che se si incontrano possono distruggere o creare cose meravigliose, il museo è ricco di oggetti e racconti dove i due si sono incontrati, impariamoli a conoscere!



venerdì 11 agosto 10:30 laboratorio per bambini 6-10 anni

Hai l'argento vivo addosso

Le statue e i personaggi dei quadri del museo sono lì immobili da tanto tempo, ma sembra che abbiano una gran voglia di muoversi... imitiamo i loro gesti e divertiamoci ad animarli.



mercoledì 16 agosto

Apertura straordinaria del circuito museale

Museo 10-13 e 15:30-18 / Trekking Urbano con partenza dal museo visita alla domus romana, palazzo Petrignani e cisterna romana alle ore 10:30 e 16:00



sabato 19 e domenica 20 agosto dalle 21 alle 23

Apertura serale del museo Archeologico in occasione di Art fall festival

Accesso con biglietto ridotto e sconto ulteriore per i ragazzi fino a 25 anni



sabato 19 e domenica 20 agosto19 e 20 agosto alle 21:30

Visita guidata: Accendi l'opera

Una vista guidata al buio nella pinacoteca del museo. La guida racconterà la storia dei quadri illuminandoli con una torcia.



Tutte le attività si svolgono su prenotazione fino alle ore 18 del giorno precedente all'evento

Museo 0744 978120 o inviando una mail ad amelia@sistemamuseo.it