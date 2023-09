A Terni l'ospitalità diventa un festival: venti ospiti nazionali e internazionali

TERNI – Se l’ospitalità in tutto il mondo è un’arte, a Terni diventa un festival. Dal primo all’8 ottobre tra Piediluco, Poscargano e il centro città: sette giorni intensi con 20 ospiti nazionali ed internazionali, 10 masterclass e laboratori, 30 aziende locali coinvolte. Tre le aree tematiche (aperitivo, cena e dopocena) che proporranno degustazioni di distillati e vini, menù drink e food a tema storico. Poi special guest del mondo food & beverage, show e dimostrazioni pratiche. Il lancio dell’iniziativa tramite un comunicato della Eventi.com, la stessa che contribuisce all’organizzazione della festa di Alternativa Popolare alla Passeggiata. E che riceve il patrocinio di Comune e Confcommercio Terni.

«Le masterclass – spiegano gli organizzatori – sono uno strumento di divulgazione e innovazione sui grandi temi che riguardano i prodotti merceologici che caratterizzano il mercato.

Negli ultimi anni si è assistito ad un nuovo modo di concepire sia la produzione che la comunicazione dei prodotti enogastronomici». Il PalaSi ospiterà incontri con esperti di settore, rappresentanti di associazioni di categoria e politici, imprenditori locali e nazionali: verranno affrontati i grandi temi dell’ ospitalità. Dalle problematiche del mondo del lavoro, passando per il bere responsabile fino al rapporto tra cultura umanistica e ospitalità. «Negli ultimi anni – proseguono gli organizzatori – abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione culturale nel mondo dell’ospitalità. Chef, barman, pasticceri, operatori di sala e imprenditori di vario genere sono stati coinvolti all’interno di una dimensione innovatrice che ha portato a far sì che l’ospitalità possa essere intesa come un settore privilegiato dell’industria culturale, come lo sono il cinema, la fotografia e tutte le altre arti. Con il nostro festival vogliamo valorizzare questo aspetto, comunicare e far comprendere alle persone che quando si vive l’esperienza dell’ospitalità, si è coinvolti all’interno di una dimensione culturale che riguarda la storia, l’arte nelle sue varie forme, la filosofia e tutte quelle dimensioni che raccontano l’uomo attraverso il cibo e l’ospitalità. La kermesse – proseguono – è nata anche prendendo ispirazione dalla vita notturna di Terni che è ben organizzata e molto vivace. La maggior parte dei locali notturni di Terni si trova nel centro e vi assicuriamo che potrete disporre di tantissimi lounge bar, wine bar e pub che organizzano serate ed eventi con musica dal vivo e dj set. Terni è una città dinamica anche dal punto di vista del divertimento infatti nessuno vuole rinunciare all’ormai atteso momento dell’aperitivo o magari ad una serata tra amici ascoltando buona musica in compagnia di tanti giovani e un ottimo drink».