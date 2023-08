Giovedì 10 Agosto 2023, 08:29

PERUGIA - Furti e truffe agli anziani. Le emergenze di questo scorcio d'estate che si affaccia su Ferragosto. Emergenze che, da fine luglio, sono monitorate dalle forze dell'ordine attraverso un piano coordinato direttamente dal prefetto Armando Gradone e dal questore Giuseppe Bellassai. E proprio gli agenti della questura nelle ultime ore hanno dato una risposta concreta sul fronte spaccate alle auto in sosta, visto che hanno arrestato in via del Fosso, in un parcheggio, un uomo che stava armeggiando sulla portiera di un’auto. L'uomo, alla vista degli agenti, ha fatto cadere a terra un oggetto metallico per poi allontanarsi velocemente lungo via Pievaiola. Ma la sua fuga non è durata molto.

Dopo essere stato bloccato, i poliziotti hanno stabilito essere un tunisino di 41 anni con una serie di precedenti penali, gli lultimi dei quali a marzo e maggio sempre per furto. L’approfondimento del controllo a carico del 41enne ha fatto emergere come fosse sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Torrita di Siena; inoltre, nell’ambito di precedenti controlli effettuati dalle forze dell’ordine il cittadino straniero aveva in più occasioni fornito numerosi alias.

Ma soprattutto i poliziotti non solo hanno stabilito che l'auto sulla quale stava armeggiando stava praticamente per cedere al suo assalto (visto che il finestrino di uno sportello era aperto per metà) ma anche che quell'oggetto lanciato via era uno “spadino” utile a fare leve o forzare serrature. L'uomo è stato quindi arrestato.

Dai furti alle truffe agli anziani. La campagna di prevenzione della polizia “Vacanze sicure”, finalizzata al contrasto dei furti in abitazione e delle frodi, continua senza sosta anche in questo mese di agosto. Ieri mattina I poliziotti hanno incontrato trenta anziani che si trovano in questi giorni a vivere soli, e lo hanno fatto ne locali della Caritas in via Cortonese. A lezione di anti truffa direttamente il dirigente della squadra volante, commissario capo Monica Corneli. Che ha affrontato tematiche inerenti le dinamiche e le strategie messe in atto per commettere reati come le truffe agli anziani, i finti incidenti stradali, i furti in appartamento e le truffe on line.

Presenti all’incontro l’organizzatrice e coordinatrice, Simona Bianconi e il direttore del centro Caritas, don Marco Briziarelli. I poliziotti hanno fornito utili consigli ai cittadini, per non restare vittime di truffe e raggiri, condividendo con loro le strategie comunicative e psicologiche che vengono messe in atto per fare leva sulla vulnerabilità delle persone che, spesso, travolte da situazioni emotive, assecondano le richieste di veri e propri predatori.

Numerose sono state le domande ricevute dai poliziotti e tanti i racconti di esperienze vissute direttamente dai partecipanti, dimostrazione del grande interesse per la tematica affrontata.