Ucraina, abbattuto un altro aereo da caccia russo Su-25. Zelensky: «Bel lavoro ragazzi»

Le forze ucraine hanno abbattuto sabato un aereo da caccia russo nell'est del paese, secondo Kiev, mentre gli aerei di Mosca continuano ad attaccare con bombe aeree letali. La 110a Brigata Meccanizzata Separata dell'Ucraina ha abbattuto oggi «un altro Su-25 russo nella regione di Donetsk», ha detto sabato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso. «Bel lavoro ragazzi! ha aggiunto il leader ucraino. Si stima che la Russia avesse tra i 70 e gli 80 Su-25 utilizzabili prima di invadere l'Ucraina, anche se Kiev afferma di averne abbattuti una mezza dozzina nel corso della guerra.

L’Ucraina spesso fa pubblicità quando denuncia la perdita di un aereo russo, compresi i jet Su-25. Il mese scorso, il capo del comando europeo degli Stati Uniti, il generale Christopher Cavoli, ha dichiarato ai legislatori statunitensi che la Russia aveva perso circa il 10% della sua flotta aerea nella guerra su vasta scala che è al suo terzo anno.

Si prevede che l’aeronautica di Kiev disporrà di aerei da combattimento F-16 forniti dall’Occidente nelle prossime settimane, molti mesi dopo che gli aerei erano stati originariamente promessi da una manciata di sostenitori dell’Ucraina.

Il portavoce dell'aeronautica ucraina Illya Yevlash ha detto che le forze di terra del paese hanno preso di mira l'aereo russo Su-25. «Vediamo un lavoro eccellente, compreso il lavoro di unità di difesa aerea a piccolo e medio raggio che possono affrontare efficacemente vari tipi di obiettivi aerei, compresi gli aerei», ha detto Yevlash, secondo i media ucraini. «Voglio ringraziare ogni guerriero dei nostri gruppi di tiro mobili, dell'aeronautica militare, delle unità di difesa aerea di altro tipo e dei rami delle forze militari, tutti coloro che ora proteggono e continueranno a proteggere i cieli ucraini dal terrore russo» ha aggiunto Zelensky. «È importante essere il più attenti possibile in questi giorni».

Le difese aeree sono state a lungo una priorità per l’Ucraina, fondamentali per respingere gli attacchi persistenti da parte dell’aeronautica russa più grande e avanzata. Zelensky ha detto sabato che la Russia ha lanciato otto missili e “quasi 70” bombe aeree guidate lungo il confine e la linea del fronte.

Nelle ultime settimane gli aerei russi hanno lanciato bombe aeree guidate da fuori dalla portata delle difese aeree ucraine. Mosca ha utilizzato munizioni modificate convertite in bombe alate a guida di precisione, per devastare le posizioni di Kiev. L’Ucraina ha costantemente esercitato pressioni per ottenere più sistemi di difesa aerea di fabbricazione occidentale e missili per mantenerli in funzione, a fronte di attacchi quasi costanti.