Endless Love, le anticipazioni di oggi (lunedì 6 maggio): Emir svela un segreto a Nihan

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, lunedì 6 maggio.

Isola dei Famosi 2024, tre nuovi naufraghi in arrivo e rischio chiusura anticipata: Bruganelli vola in Honduras. Nominati e sondaggi

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Emir decide di raccontare a Nihan che sua madre in passato ha tentato il suicidio e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 6 maggio): Rosa decide di abbandonare casa

Zeynep si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza. Kemal, una volta dimesso, riceve prima la visita di Nihan, che costringe ad andare via, e poi quella di Asu.