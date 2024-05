Bombe plananti russe su Kharkiv, 1,5 tonnellate di esplosivo: ecco come funzionano i FAB-1500

Le forze russe hanno colpito ieri per la prima volta la regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, con una bomba aerea guidata da 1,5 tonnellate: lo ha reso noto su Facebook un investigatore del dipartimento di polizia regionale, Sergii Bolvinov, come riporta Ukrainska Pravda. Come riportato ieri, nell'attacco è stata uccisa una donna di 88 anni.

Putin ordina armi nucleari al confine con l'Ucraina: «Esercitazioni per essere pronti»

Colpito il villaggio nel distretto di Kupyan

La maxi-bomba, denominata FAB-1500, ha colpito il villaggio di Monachynivka nel distretto di Kupyan, distruggendo case e un'intera strada. «In questo villaggio di confine...

non c'erano più di un centinaio di abitanti e non c'erano militari. I russi hanno equipaggiato la FAB-1500 con un modulo speciale in modo che la bomba potesse planare dopo il lancio dall'aereo - ha scritto Bolvinov -. Questa è la prima volta che armi di tale potenza vengono usate contro di noi. L'unica cosa che sono riusciti a fare è stata demolire le case degli abitanti del villaggio e uccidere una donna di 88 anni. Il suo corpo è stato estratto da sotto le macerie dopo l'impatto».

Russia, gli 007: ecco il piano per colpire in Europa. Dai sabotaggi agli attacchi incendiari, l'allarme delle intelligence occidentali

Cosa sono i FAB-1500

Il FAB-1500 comprende 675 chili di esplosivo, può essere lanciato da una distanza compresa tra 40 e 70 chilometri dal bersaglio e ha un raggio di distruzione di 200 metri. È stato soprannominato il «distruttore di edifici» dai blogger di guerra russi. «Fondamentalmente, sono bombe non guidate dell'era sovietica con alette intelligenti aggiunte per attaccare obiettivi fissi con un certo grado di precisione», dice Foreman, l'ex addetto. La rotta della bomba può anche essere corretta utilizzando la navigazione satellitare o laser, migliorandone la precisione. Un soldato ucraino della 46a Brigata Aerea Separata, che ha sede nella regione di Donetsk, ha descritto l’effetto di queste bombe come “infernale”. Ha detto alla CNN: «Se sopravvivi, avrai sicuramente una contusione. Mette molta pressione sul morale dei soldati».

Distruttive e letali

Ci sono tre ragioni per cui si stanno rivelando così letali. In primo luogo, il loro impatto esplosivo è significativo rispetto all’artiglieria e alle munizioni utilizzate in prima linea, a causa delle loro dimensioni e peso. In secondo luogo, possono essere lanciate da una distanza di circa 40 chilometri, il che significa che l’Ucraina è costretta a utilizzare missili intercettori a lungo raggio che hanno scorte più brevi. La terza motivazione è che le modifiche di queste vecchie bombe sono economiche da realizzare. In definitiva, afferma Justin Bronk, ricercatore senior presso il think tank Royal United Services Institute (Rusi): «La Russia ha certamente la capacità di produrre più kit di bombe plananti per le vecchie bombe della serie FAB di quanto l’Ucraina ne abbia per rifornire i suoi missili terra-aria. Quindi abbatterli direttamente non è una strategia sostenibile».