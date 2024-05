Niko Cutugno sul padre: «Papà era diviso tra la gioia di avermi con lui e questo misto di gelosia»

Niko Cutugno ricorda il rapporto con il padre Toto Cutugno . A ‘Domenica In’ le dichiarazioni: “Papà era un pò, secondo me, diviso tra la gioia di avermi con lui e il fatto che è stata sempre comunque una persona, non so come dire, un pò prima donna, no, ma con affetto lo dico nel senso che… e quindi aveva questo misto, secondo me, di gelosia che lui stesso non riusciva a spiegarsi. Ricordo questo episodio dove appunto suono, esatto li dove vediamo le immagini e che eravamo a Tel Aviv, quell’anno era il 2016, avevo 28, 27 anni… Era sicuramente un modo per stare con lui, era un linguaggio comune che mi avvicinava alla sua comprensione in qualche modo, era il suo alfabeto la musica. A Tel Aviv gli chiedo se potevo cantare questa canzone ’Alleluia’, lui dice ok, era venuta bene, il pubblico era contento, io gasatissimo, arrivo in ritardo a questa cena e lui mi disse ‘dai sbrigati che hai pure stonato’…”. E conclude: “Da quel momento ho continuato ad andare, quando potevo, lo accompagnavo, ma altre occasioni di cantare sul palco non ci sono state…” www.raiplay.it