Stasera Tutto è Possibile, gli ospiti di Stefano De Martino: da Paola Barale ad Angelo Pisani

Stasera in tv, lunedì 6 maggio, sesto appuntamento, in prima serata su Rai2, con Stasera tutto è possibile, il comedy show realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Nel cast del programma: Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e Vincenzo De Lucia.

Stasera Tutto è Possibile, gli ospiti

Gli ospiti di stasera di Stefano De Martino saranno Paola Barale, Bianca Guaccero, Angelo Pisani e Claudio Lauretta. Per Paola Barale si tratta di un esordio a STEP, mentre Bianca Guaccero è ormai una, con le sue sei partecipazioni, affezionata dello show, tanto che per molto tempo si è parlato di un presunto flirt con De Martino. L’attrice, però, ha recentemente smentito le voci, chiarendo di avere solo un rapporto di amicizia con l’ex compagno di Belén Rodríguez.

I giochi

Tutti gli ospiti saranno chiamati dal conduttore a cimentarsi in sfide di varia natura. A partire dalla Stanza Inclinata, un evergreen per il programma, ma anche Stammi dietro dance, All'unisono, Decollo immediato, Segui il labiale, Dammi due mani e il nuovo Vorrei ringraziare