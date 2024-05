Slovacchia: dove si trova, capitale, rapporti con la Russia ed elezione del premier Robert Fico. La storia

La Slovacchia, Paese col fiato sospeso nelle ultime ore per l'attentato al primo ministro Robert Fico è uno Stato dell’Europa centro-orientale con capitale Bratislava, la città più grande del Paese che conta 490 mila abitanti. Confina a nord con la Polonia, a est con l’Ucraina, a sud con l’Ungheria, a Sud ovest con l’Austria e a nord ovest con la Repubblica Ceca. La Slovacchia esiste dal 1° gennaio 1993 anno in cui la Cecoslovacchia, Stato federale dell’Europa centrale esistito dal 1918 al 1992, si è divisa in Slovacchia e Cechia. Lo Stato federale era nato dopo la prima guerra mondiale, in seguito alla dissoluzione dell'impero asburgico.