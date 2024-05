Endless Love, le anticipazioni di oggi (mercoledì 15 maggio): Zeynep ricontatta Ozan

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, mercoledì 15 maggio.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Nel momento in cui Zeynep sta per rivelare al fratello quello che le ha fatto Emir, riceve una telefonata da Asu che le consiglia di non dire niente, poiché in questo modo avrebbe solamente fatto il gioco di Emir. Hakki viene a sapere dell'accordo tra Asu ed Emir, e mette in guardia la nipote sul rischio di perdere Kemal. Una volta a casa, in preda a una crisi di disperazione, Zeynep riprende i contatti con Ozan, a cui aveva detto di non volerlo sentire più. Fa la ritrosa e allo stesso tempo riaccende le sue speranze di un futuro insieme.