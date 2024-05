Emma, stasera in tv il film (del 2020) tratto dal romanzo di Jane Austen con protagonista Anja Taylor-Joy: il cast, la trama e dove è stato girato

Stasera in tv, mercoledì 15 maggio, alle 21.15 su La7 va in onda Emma, film del 2020 diretto da Autumn de Wilde. La pellicola è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jane Austen del 1815, e sono presenti tra i protagonisti Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Josh O'Connor, Callum Turner, Mia Goth, Miranda Hart, e Bill Nighy. vediamo dunque la trama.

Emma, la trama del film che si ispira al romanzo di Jane Austen

Emma Woodhouse è una giovane donna bella e ricca che vive ad Highbury insieme all’apprensivo padre.

Il cast

Siamo ormai abitati ad immaginare il personaggio di Emma, nata dalla penna di Jane Austen, con il viso della splendida e talentuosa Gwyneth Paltrow che nel 1996 ha vestito i panni della giovane donna inglese. Ma è arrivata una nuova Emma, nell'adattamento del 2020, interpretata da “La regina degli scacchi”, Anya Taylor-Joy. Ma non solo lei, nella pellicola compare anche un altro volto noto per gli appassionati delle serie tv, Josh O’Connor, il Principe Carlo nella serie The Crown di Netflix. Tra i protagonisti abbiamo anche Mia Goth (Suspiria) ed il sempre apprezzato Bill Nighy (About Time). Il perfetto mix tra caratteristi, innamorati, primedonne e comparse, fanno sì che il film mantenga sempre l’attenzione alta, nonostante l’eccessiva durata.

Dove è stato girato

Ovviamente essendo una pellicola inglese le riprese sono state fatte interamente in Gran Bretagna. Impossibile quindi vedere i film e non rimanere incantati dalle location. Scopriamo dunque i luoghi esclusivi che hanno fatto da cornice alla pellicola. Tra i più importanti troviamo quelli della contea del Sussex, e più precisamente Firle Place, l’attuale dimora dell’ottavo visconte Gage. Altra location al centro del film è Cheltenham, e più precisamente il villaggio di Lower Slaughter, che funge anche da Highbury Market Square, e la Slaughters Village Hall su Copsehill Road, utilizzate come negozio nel film. Poi si passa a Wiltshire, nella Wilton House, già nota per aver fatto da sfondo per alcune scene dell’ultima stagione di The Crown. Si prosegue, alla contea dell’Oxfordshire, con la Kingston Bagpuize House a circa 30 minuti dalla città di Oxford. Il terreno che circonda la Kingston Bagpuize House fu concesso a Henry de Ferrars nel 1066, ma fu solo nel 1542 che fu costruita la prima casa padronale. Utilizzato in Emma come interno ed esterno della scuola della signora Goddard, ​​l’atrio e il salotto erano presenti anche nelle stagioni 5 e 6 di Downtown Abbey. Nel Gloucestershire, invece, c'è la Chavenage House, che nel film diventa Randalls, la vicina tenuta di Hartfield e la casa di Mr. e Mrs. Weston. Nel film troviamo anche Cheltenham, e più precisamente il villaggio di Lower Slaughter, che funge anche da Highbury Market Square, e la Slaughters Village Hall su Copsehill Road, utilizzate come negozio nel film.