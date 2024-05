Il bodyguard e la principessa, stasera in tv su Rai1: trama, cast e dove è stata girata la commedia romantica

Per rispondere al calcio di Canale 5 che manda in onda la Finale di Coppa italia Atlanta-Juventus, Rai1 trasmette stasera in tv, mercoledì 15 maggio, alle 21.30 la romantica commedia “Il bodyguard e la principessa”. Produzione di Hallmark Channel, “A Royal Runaway Romance” (questo il titolo originale), diretto da David Weaver, il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti nell’aprile 2022 e stasera fa il suo debutto in Italia. Il canovvaccio è il solito: due persone di due ceti sociali diversi che si incontrano e si innamorano, la commedia è girata tra i paesaggi montani del Canada e degli Usa . Scopriamo dunque qualcosa in più sulla pellicola.

Il bodyguard e la principessa, la trama

La principessa Amelia, del regno di Bundbury, si innamora del pittore che ha appena concluso il suo ritratto ufficiale, ma l’artista è americano e torna in patria per seguire altri progetti.

Il cast

Philippa Northeast è Amelia Bell;

Sarah-Jane Redmond è Ava Bell;

Vincent Gale è Andeas Bell;

Brant Daugherty è Grady Beck;

Brant Daugherty è Wes Riverton;

Khamisa Wilsher è Camille;

Catherine Barroll è Paula Beck;

Robert Wisden è Pat Beck;

BJ Harrison è Rosemary.