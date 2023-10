Un posto al sole, le anticipazioni del 31 ottobre: Viola e Damiano sono a un punto di non ritorno, Rosa non gestisce la sua gelosia

Torna stasera in tv il consueto appuntamento con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 31 ottobre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 31 ottobre

Sulla complicata vicenda tra Roberto, Lara e Marina, che vedono al centro il piccolo Tommy, per Marina è sempre più diffiicle contenere la rabbia nei confronti di Lara e non reagire alle sue provocazioni, diventate sempre più pesanti.

Dal canto loro, Viola e Damiano si trovano ad un punto di non ritorno: i due ragazzi non possono più a nascondere i propri sentimenti e devono trovare un modo per gestire la loro difficile e precaria situazione.

Anche Rosa sta quasi per uscire allo scoperto. Non può più gestire la gelosia che la tormenta nei confronti dell’ormai innegabile connessione tra il Renda e la Bruni. Alla Terrazza arrivano intanto dei turisti pronti a godersi la stupenda vista e le bellezze di Napoli.