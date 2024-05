La Stranezza, stasera in prima visione tv il film con Toni Servillo, Ficarra e Picone: cast, trama, curiosità e dove è stato girato

Stasera in tv, mercoledì 1° Maggio, andrà in onda La Stranezza. Il film di Roberto Andò (Il bambino nascosto) interpretato dal duo comico Ficarra e Picone e con Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello, uscito nei cinema nel 2022, sarà in prima visione tv alle 21,30 su Rai 1.

La Stranezza, stasera in tv in prima visione

1920.

Le musiche



Le musiche originali del film sono di Michele Braga (Dogman, Freaks Out, Una Famiglia perfetta, Il principe di Roma) & Emanuele Bossi (Cetto c’è senzadubbiamente, serie tv La dama velata e Sotto copertura). Il duo ha composto insieme anche le colonne sonore di La Befana vien di notte 2 – Le origini, Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, I nostri fantasmi e per la serie tv Luna Park.

Cast

Toni Servillo: Luigi Pirandello

Salvo Ficarra: Sebastiano “Bastiano” Vella

Valentino Picone: Onofrio “Nofrio” Principato

Giulia Andò: Santina Vella

Rosario Lisma: Mimmo Casà

Donatella Finocchiaro: Maria Antonietta

Aurora Quattrocchi: La balia Maria Stella

Galatea Ranzi: madre

Fausto Russo Alesi: padre

Aldo Failla: Tano

Mario Migliucci: direttore di sala

Giordana Faggiano: La Figliastra

Tuccio Musumeci: Calogero Interrante

Luigi Lo Cascio: capocomico

Renato Carpentieri: Giovanni Verga

Angelo Del Romano: primo attore compagnia

Sara Mennella: donna che ride

Tiziana Lodato: Sidora

Brando Improta: trovarobe

Le curiosità

Roberto Andò dirige “la Stranezza” da una sua sceneggiatura scritta con Massimo Gaudioso (La scuola cattolica, Brado) e Ugo Chiti (Gomorra, L’ultima ruota del carro).

Le riprese, 8 settimane circa, si sono svolte tra Roma e la Sicilia, tra cui Palermo, Catania, Trapani ed Erice, tra febbraio e marzo 2022.

A produrre “la Stranezza” sono Attilio De Razza e Angelo Barbagallo per Bibi Film, Tramp Limited, Medusa Film e Rai Cinema e in collaborazione con Prime Video.