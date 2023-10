Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo si inseguono in studio: cosa è successo a "La Volta Buona"?

Martedì 31 Ottobre 2023, 11:37

Alessia Marcuzzi si è resa protagonista di un divertente siparietto a 'La Volta Buona', lo show pomeridiano di Caterina Balivo su Rai1: quando si è trovata di fronte alla scelta su chi 'tritare' (una rivisitazione del gioco della torre) fra Amadeus e Fiorello, la conduttrice ha scelto la fuga, cercando di far sparire le foto oggetto del contendere. Caterina Balivo ha però difeso il format iniziando ad inseguirla: ad un tratto sembrava volerle tirare le scarpe dietro per fermarla, ma in realtà voleva solo correre liberamente senza tacchi. Alla fine, senza scarpe e senza fiato, Caterina e Alessia si sono ritrovate sul divano, dove la Marcuzzi ha dovuto cedere e scegliere chi tritare. Una scelta più che mai sofferta e difficile quella della conduttrice che è stata combattuta fino alla fine. Ma le 'regole del gioco' sono uguali per tutti, e così nel tritacarta qualcuno è finito... ma non vogliamo rovinarvi la sorpresa! Clip per gentile concessione dell'Ufficio Stampa



