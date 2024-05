Un Posto al Sole, stop alla soap stasera 1° Maggio: il motivo (e quando torna in tv). Le anticipazioni di domani (giovedì 2 maggio)

Stop stasera a Un Posto al Sole. Cambio di palinsesto su Rai3 oggi Primo Maggio. La celebre soap italiana ambientata a Napoli oggi non va in onda e viene messa in pausa. Il motico? Su rai3 sarà trasmessa la diretta del Concerto del Primo MaggioConcerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione), che sarà trasmesso dalle 15.15 a mezzanotte inoltrata su Rai 3 (e Rai Radio2, RaiPlay e Rai Italia).

Concerto del Primo Maggio a Roma, la scaletta: partono i Bloom e chiude Piero Pelù. Gli artisti (e l'ordine di esibizione)

Stop a Un Posto al Sole, stasera la soap non va in onda: quando torna in tv

Brutte notizie quindi per i fan di Un Posto al Sole.

La Stranezza, stasera in prima visione tv il film con Toni Servillo, Ficarra e Picone: cast, trama, curiosità e dove è stato girato

Le anticipazioni di domani

L’arrivo improvviso di Claudia, è una bellissima sorpresa per Guido che è felicissimo di riabbracciare la vecchia amica, ma non è lo stesso per Mariella che si ingelosisce per il ritorno della donna.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: la Champions segna, male Rai1, Fagnani che "belva", Le Iene fuori (per poco) sul podio

Damiano è ancora nei guai, e Rosa e Viola sono terribilmente in pena, ma Giulia e Ornella cercano di stare loro vicine e di tranquillizzarle in attesa che la situazione si risolva. Ancora baruffa in casa Ferri, Roberto non vuole più partire, Marina stanca di discutere decide invece che farà il viaggio organizzato, con o senza il marito.