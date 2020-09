Televisione, Sky: arriva la nuova app. Il testimonial è Alessandro Borghese

La nuova app avrà il volto pop di Alessandro Borghese. È lui il testimonial scelto per My Sky, il servizio lanciato dal colosso televisivo e che sarà gratuito su tablet e smartphone. Basterà avere un sistema Ios pari o superiore a 12.4 per Apple, a 5 per Android per installare l'app sul proprio dispositivo. Consentirà di gestire in piena autonomia l'abbonamento, stare al passo con gli ultimi contenuti, richiedere tempestivamente assistenza e, grazie al programma "extra" scoprire i vantaggi riservati ai clienti più fedeli.

Garantire un'esperienza più semplice e intuitiva, maggiore interazione fra le diverse sezioni, è questo l'obiettivo che si prefissa l'App. Scaricarla equivale a trovare sul telefono un mosaico dinamico e personalizzato di opzioni e immediatamente a disposizione qualunque cosa si stia cercando. Ci sarà anche l'opportunità di fissare un promemoria e di far partire la registrazione di un programma direttamente con il cellulare. Da App si potrà, inoltre, avere accesso immediato a Sky Go e vedere il programma desiderato. Sarà utile persino per verificare in ogni momento le fatture, sottoscrivere nuove offerte - dal servizio fibra a Sky wifi - e avere un aggiornamento immediato di tutte le attività. Potenziato il servizio assistenza da richiedere via chat o fissando un appuntamento telefonico.

Una stagione di record, tante emozioni e sorrisi sinceri! Lo so che avete già prenotato in tutti i ristoranti di #Ale4Ristoranti Hahahahaha A season of records, lots of emotions and real smiles! I know you have… https://t.co/5rbyMEsnxG — Alessandro Borghese (@BorgheseAle) June 26, 2020

Inizative personalizzate rigurarderanno, invece, i clienti abbonati da oltre un anno. Il servizio Extra ha permesso a un campione di 25mila utenti di provare in anteprima la nuova app di my Sky, dando un contributo al miglioramento del prodotto ora disponibile nell’App Store e in Google Play.