Today at Apple, il futuro delle app italiane si scopre a Roma

Una serie di incontri sul mondo delle app 100% italiane e sul lavoro di chi le fa, ma soprattutto uno spazio di confronto e innovazione per scoprire in quanti modi è possibile cambiare il mondo, anche attraverso le app: questo è “Apps for the Future”, un evento presentato da Today at Apple con App Store, che si terrà domani e dopodomani. Gli incontri saranno gratuiti e aperti a tutti (previa iscrizione) e avverranno presso Apple Via del Corso (Via del Corso 181-188, Roma). Un weekend di approfondimenti e talk per scoprire le storie dietro alcune delle app italiane che puntano allo stimolo di abitudini positive, alla creatività e alla sostenibilità, mescolando diversi universi culturali.

Si inizia domani 13 aprile con i developer di Moleskine Journey, che combina le migliori caratteristiche delle app per la produttività con le funzioni per la crescita personale e la cura di sé, e si prosegue con un talk che vedrà protagoniste applicazioni che riescono ad unire tecnologia e cibo nell’ottica della sostenibilità e del benessere: Cortilia, Cotto al Dente e Planter. Domenica si continua con il racconto della nascita di un gioco indie ad alto tasso creativo con la casa di sviluppo romana Yonder e con un talk su come anche le app possano favorire la filosofia del riuso e dell’economia circolare, con Renoon, Subito e Weply.

Qui di seguito il programma degli incontri:

Sabato 13 aprile, ore 12:00-13:00

“Spotlight: La tua storia ogni giorni con le app Moleskine"

Il weekend dedicato all’iniziativa “Today at Apple - Apps for the Future” presso Apple Via del Corso prende il via con Eduardo Festa e Marco Muratore, i developer di Moleskine Journey, la app pensata per menti creative, lavoratori e lavoratrici indipendenti e spiriti liberi, che combina le migliori caratteristiche delle app per la produttività con le funzioni per la crescita personale e la cura di sé. Eduardo e Marco racconteranno come hanno raccolto la sfida di passare al digitale per un’azienda che da sempre accompagna le persone con la parola scritta, mostrando il concept seguito per l’ideazione, la diversificazione dell’offerta e lo sviluppo di Moleskine Journey, partendo da valori chiave come self-expression, consapevolezza, creazione di abitudini positive.

Sabato 13 aprile, ore 17:00-18:30

“Talk: Mangia bene con Cortilia, Cotto al Dente e Planter”

Le tecnologie digitali nel settore alimentare possono aiutare a ottimizzare i processi, ridurre gli sprechi e aumentare la consapevolezza di ciò che mangiamo.

In questo talk della serie “Today at Apple - Apps for the Future”, si parlerà di food tech con Roberto Profera, responsabile marketing di Cortilia (l’innovativo e-commerce che permette di fare la spesa da produttori selezionati e riceverla comodamente a casa), Davide Campagna, fondatore di Cotto al Dente (l’app che combina cibo sano, ricette in chiave healthy e allenamento), e Carlotta Perego, co-fondatrice di Planter (app dedicata all’alimentazione vegetale).

Domenica 14 aprile: ore 12:00-13:00

“Spotlight: Come nasce il gioco Caracoles con Yonder"

La producer Francesca Zacchia e il creative director Giuseppe Mancini della casa di sviluppo romana indie Yonder raccontano come nasce un gioco ad alto tasso di creatività come “Caracoles” e come la loro realtà produca, sostenga e rilasci piccoli capolavori videoludici collaborando con artisti e professionisti di vari settori della cultura, esplorando nuove forme di comunicazione: dall’ideazione alle grafiche, fino alla colonna sonora e al lancio su App Store.

Domenica 14 aprile, ore 17:00-18:30

“Talk: Economia circolare con Renoon, Subito e Weply”

L’economia circolare allunga la vita dei prodotti, limita gli sprechi e contribuisce a preservare l’ambiente. In questo talk della serie “Today at Apple - Apps for the Future”, Piero Puttini, co-fondatore di Renoon, Fausto Dassenno, Chief Product & Tech Officer di Subito, e Samuele Donato d’Addesio, co-founder e COO di Weply, racconteranno come anche le app possano favorire la filosofia del riuso e il movimento della circolarità.