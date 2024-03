Perugia, le strisce blu imboccano la via del digitale: App per pagare la sosta e per prenotare il parcheggio

PERUGIA - Le nuove tecnologie facilitano sempre più l’utilizzo dei parcheggi in città. Anche per quanto riguarda le strisce blu. L’ultimo strumento di supporto per i cittadini arriva da una startup tutta perugina, ParkingMyCar, che apre per i circa 2mila stalli blu sparsi nelle strade del capoluogo la possibilità di pagare utilizzando una semplice applicazione. La novità è stata presentata ieri alla sala Rossa di palazzo dei Priori, occasione per fare il punto sul tema della sosta in città. Come sottolineato dai vertici di Saba, i numeri della sosta non sono ancora tornati ai numeri del pre-pandemia anche se «c’è una costante crescita». Una spinta è arrivata di certo dal record di presenze turistiche che ha visto Perugia da poco protagonista. Ma la ripresa, seppure con il trend costante, si conferma comunque lunga.

I NUMERI È il quadro generale dei dati disponibili che aiuta a capire meglio la situazione. In un anno sono più di 1 milione le transazioni complessive fra parcheggi a sbarra e strisce blu che si registrano in città. Di questi, 544mila riguardano le soste fatte nelle strisce blu (il dato è riferito al 2023). Ma quanti usano i servizi digitali per pagare la sosta? L’anno scorso le operazioni esclusivamente digitali, cioè con le App, sono state 90mila. Superano dunque quota 6mila le transazioni mensili fatte per pagare il parcheggio. Un dato destinato a crescere con i nuovi servizi operativi da ieri.

LA NOVITÀ Diventa operativo anche per le strisce blu (lo è già, con tanto di prenotazione, per i 2mila posti su parcheggi a sbarra) il servizio ParkingMyCar della startup perugina che lavora nel settore della sosta dal 2018 ed è già operativa in molte altre località. Con l’App, l’utente può pagare la sosta sugli stalli in strada direttamente con il proprio smartphone. Scelta del parcheggio e pagamento si fanno tutti in maniera digitale. Così, è stato spiegato, avverrà il controllo (gli addetti alla verifica della sosta sono formati e dotati di strumenti per la verifica online) non essendoci più il ticket da esporre sul cruscotto.

La sosta può anche essere prolungata a distanza, così come l’utente può interrompere prima nel caso di un ritorno alla propria auto anticipato rispetto alle previsioni. I servizi consentono anche la prenotazione nei parcheggi a sbarra.

I COMMENTI Alla presentazione della novità, oltre al sindaco Andrea Romizi e all’assessore Gabriele Giottoli (Turismo), hanno partecipato i vertici della startup Mattia El Aouak e Andrea Mazzoni, Alessandro Crescenzi e Claudio Borghetto, rispettivamente direttore di Saba Italia e responsabile area nord-est. «Siamo convinti – ha detto El Aouak - che questo contribuirà a decongestionare la città aiutandola nella sostenibilità ambientale. Saremo utili anche nella transizione digitale dei parcheggi: modalità sempre più utilizzata nelle città perché pratica e semplice, concepita affinché possa velocizzare l’operazione di sosta, rendendo così più smart l’imponente utenza di Perugia». Mazzoni ha aggiunto che «sappiamo quanto sia importante per Perugia gestire al meglio il flusso veicolare, e ottimizzare la gestione delle strisce blu e siamo convinti che l’ecosistema digitale creato dalla nostra azienda fornirà un grande contributo alla città. Sono felice e orgoglioso, da perugino, dell’attivazione». L’assessore Giottoli ha sottolineato che il Comune accoglie «con piacere e soddisfazione tutte le implementazioni di quei servizi che rendono la vita del cittadino più semplice. È questa App è proprio questo e nasce dalla sinergia tra pubblico e privato per rendere i servizi ancora più fruibili». La startup è stata premiata proprio in questi giorni come miglior terza realtà che offre un servizio innovativo per la gestione dei parcheggi.