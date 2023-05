Rocio Munoz Morales, età, marito, figli, altezza: chi è l'ospite a «Domenica in»

Puntata ricca di novità e sorprese all'interno del salotto televisivo condotto da Mara Venier. Ospiti di alto calibro e spazio alla musica. Ma spazio anche all'attualità con la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, vittima di un'alluvione che non ha precedenti nella sua storia. Ci saranno vari collegamenti con il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per fare il punto sulla tragica alluvione che ha colpito la Regione.

Chi è Rocio Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales nasce a Madrid il 10 giugno 1988, ma è originaria del sud della Spagna.

Sin da bambina inizia a studiare ballo, e dopo aver studiato giornalismo frequenta l'Accademia di recitazione. Rocío Muñoz Morales è un’ex ballerina, modella, attrice e conduttrice televisiva di origini spagnole. Studia danza fin da bambina, e nel 2006 prende parte al tour mondiale del cantante Julio Iglesias. Il debutto in televisione arriva nel 2009, e negli anni seguenti recita in numerose serie tv spagnole in onda su Telecinco. Nel 2012 debutta al cinema con il film Immaturi – Il viaggio, sul cui set conosce l’attuale compagno Raoul Bova, mentre dal 2015 fa parte del cast della serie Rai Un passo dal cielo.

La carriera

La carriera di Rocío Muñoz Morales inizia nel 2006 quando prende parte come ballerina al tour mondiale di Julio Iglesias.Diventa poi popolare grazie alla sua partecipazione come insegnante di danza al programma Mira quién baila, edizione spagnola di Ballando con le stelle. Nel 2009 debutta come attrice nella serie televisiva La Pecera De Eva, su Telecinco. L'anno seguente è la protagonista femminile nell'adattamento spagnolo di Casi Ángeles, serie argentina di grande successo. Il 2011 la vede nella serie Ángel O Demonio. Prima di trasferirsi in Italia è protagonista della commedia Todo Es Posible En El Bajo. Come modella posa per numerose riviste, tra cui: Elle, Vogue, Woman, Telva, Glamour, Vanity Fair, Grazia ed è volto di marchi come Vodafone, McLaren, Mercedes, L'Oréal, Nescafé. Il 2012 è l'anno del debutto nel cinema italiano nella commedia Immaturi - Il viaggio.

Nel 2013 è impegnata nelle riprese del film d'azione tedesco The Glorious Seven. Dal 2015 è nel cast della serie televisiva Un passo dal cielo. È questo anche l'anno in cui affianca Carlo Conti, Arisa ed Emma alla conduzione del Festival di Sanremo e in cui recita in Tango per la libertà. E ancora: nel 2015 esordisce nel cinema americano con il film All Roads Lead To Rome al fianco di Sarah Jessica Parker. Il 2017 la vede esordire a teatro con lo spettacolo Certe notti e recitare nel film Natale da chef.Nel 2018 Rocío è al cinema con Tu mi nascondi qualcosa.

Nel 2019 conduce Feliz 2020, il programma di capodanno trasmesso da TVE1. Il 2020 la vede condurre la maratona Telethon su Rai1.Nell’ottobre 2021 conduce una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Vita privata

Sul set di Immaturi - Il viaggio Rocío Muñoz Morales incontra Raoul Bova. Tra i due scoppia l'amore e insieme hanno due figlie: Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1° novembre 2018. Nel 2020 la coppia aiuta l'unità operativa della Croce Rossa Italiana a distribuire pasti caldi, coperte e intimo ai senzatetto di Roma.