Fabrizio Moro, dall'abuso di droghe e alcol al successo nella musica: chi è il cantante ospite a Domenica in

Chi è Fabrizio Moro

Fabrizio Moro, nome d’arte di Fabrizio Mobrici, è un noto cantautore di 47 anni, originario di Roma. Celebre soprattutto per il successo del 2007, Pensa, che gli ha permesso di vincere Sanremo Giovani, Fabrizio Moro ha alle spalle una lunga carriera costellata di successi e riconoscimenti e vanta 6 partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra i suoi brani più celebri si ricordano: Libero, Eppure mi hai cambiato la vita, Il senso di ogni cosa e Non mi avete fatto niente, brano vincitore di Sanremo 2018, in coppia con Ermal Meta.

La biografia

Fabrizio Moro, all’anagrafe Fabrizio Mobrici, nasce il 9 aprile 1975 nel quartiere San Basilio di Roma. Si diploma all’ Istituto professionale per la cinematografia Roberto Rossellini e, con la famiglia, Fabrizio si traferisce varie volte da Guidonia Montecelio a Sant’Angelo Romano per stabilirsi infine a Formello. Ancora giovanissimo, Fabrizio, comincia ad esibirsi dal vivo in pub e locali insieme a diversi gruppi di impronta soprattutto rock. Esordisce nel 1996 con il singolo Per tutta un’altra destinazione e dopo quattro anni pubblica il primo album e partecipa per la prima volta a Sanremo Giovani. Il vero successo arriva nel 2007 quando Fabrizio Moro vince Sanremo Giovani con Pensa, che gli vale il Premio Mia Martini della Critica e il Premio Lunezia. Da questo momento in poi Fabrizio Moro conquisterà solo successi e numerosi premi e riconoscimenti. Con all’attivo 10 album, 3 raccolte e ben 6 partecipazioni al Festival di Sanremo

La carriera

Fabrizio Moro conquista fama e successo nel 2007 quando, alla sua seconda partecipazione, vince Sanremo Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime di mafia.

L’enorme successo della canzone lo fa emergere come uno dei cantautori più promettenti della scena musicale italiana.

La sua carriera procede anche nel campo cinematografico e nel 2021 Fabrizio Moro è il regista del lungometraggio Ghiaccio scritto con Alessio De Leonardis e prodotto da Francesca Verdini. Il film è stato presentato nel febbraio 2022 in anteprima a Roma nella sala 3 del The Space Cinema Moderno di Roma e racconta la storia di un un pugile di periferia alle prese con debiti e malavita: protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni, il pugile Domenico Valentino da cui è tratta la storia.

La vita privata

Fabrizio Moro ha due figli, avuti con la compagna Giada Domenicane, professionista nell’architettura d’interni. I due sono stati insieme molti anni ma si sono lasciati nel 2019. Libero, il primo figlio di Fabrizio Moro, è nato il 17 agosto 2009, e la sorellina, Anita, è nata nel 2013. Alcuni dei suoi successi, come Via delle girandole 10, Pace, Figli di nessuno e L’inizio sono dedicate proprio ai suoi figli.

I demoni

Per sua stessa ammissione, Fabrizio Moro, ha dichiarato di aver abusato di alcol e droghe dai 18 ai 27 anni. Ha preso poi la decisione di disintossicarsi, una volta resosi conto dei danni che stava provocando al suo corpo. La paura di morire e un disturbo ipocondriaco lo hanno convinto ad intraprendere la strada della disintossicazione.