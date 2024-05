Il Clandestino, stasera in tv torna la serie con Edoardo Leo: le anticipazioni del settimo e ottavo episodio

Edoardo Leo, nei panni di Luca Travaglia, torna stasera in tv su Rai1. Dopo la pausa della scorsa settimana, Il Clandestino torna in prima serata oggi, lunedì 6 maggio. La serie che terminerà il 16 maggio è ai colpi di coda, vediamo dunque le anticipazioni del settimo e ottavo appuntamento.

Il clandestino, il settimo episodio

Il primo episodio in onda stasera in tv si chiama “La ragazza scomparsa”. Sergio Bonetti ha scoperto il suo benefattore e lo costringe a un confronto che rischia di far riemergere il senso di colpa che attanaglia Luca Travaglia.

Le anticipazioni dell'ottavo appunatmento

Nel secondo episodio “Il cielo sopra Lambrate” Travaglia e Palitha sono stati incaricati da un’anziana signora di ritrovare il marito. L'uomo è un muratore che, uscito di casa per andare in cantiere, non è più tornato. La moglie teme il peggio. Luca e Palitha si fingeranno muratori per infiltrarsi in uno dei tanti cantieri di Milano e scoprire indizi utili. Carolina è in ascesa con il suo romanzo tanto che è stata invitata a una premiazione e vuole farsi accompagnare da Luca. Improvvisamente però torna suo marito da Bruxelles, che, prove alla mano, la accusa di tradimento. Furente, le intima di porre immediatamente fine alla sua relazione con Luca perché deve mantenere intatta la sua immagine pubblica.