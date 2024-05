Rai, sciopero giornalisti Usigrai: ma Tg1 e Tg2 vanno lo stesso in onda

In una giornata segnata dallo sciopero dei giornalisti Rai, indetto dal sindacato Usigrai, i telegiornali Tg1 e Tg2 - così come quelli Rainews - sono andati in onda regolarmente.

Nonostante l’annuncio dello sciopero, che aveva come obiettivo la protesta contro l’influenza del governo nell’informazione e le mancate risposte dell’azienda alle vertenze sindacali, i servizi sono stati trasmessi con collegamenti in diretta e approfondimenti.

Sciopero giornalisti Rai, l'azienda attacca il sindacato: «Nessun bavaglio, falsità per motivi politici»

Tg Rai in onda nonostante lo sciopero

Il Tg1 è stato condotto da Sonia Sarno mentre il Tg2 da Stefania Zane. Da quanto si apprende nessun Tgr è andato in onda. Durante le trasmissioni, sono state lette le ragioni dello sciopero, fornendo così agli spettatori una panoramica delle motivazioni alla base della protesta.