Domenica in: ospiti, anticipazioni e lo speciale sull'alluvione in Emilia-Romagna

Puntata ricca di novità e sorprese all'interno del salotto televisivo condotto da Mara Venier. Ospiti di alto calibro e spazio alla musica. Ma spazio anche all'attualità con la tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, vittima di un'alluvione che non ha precedenti nella sua storia. Ci saranno vari collegamenti con il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per fare il punto sulla tragica alluvione che ha colpito la Regione.

Gli ospiti

In studio Massimo Ranieri che da venerdì 26 maggio sarà in onda in prima serata con il suo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo in cui sarà affiancato da Rocio Munoz Morales.

Durante l’intervista, il cantante ripercorrerà le tappe della sua carriera e risponderà a qualche domanda di Mara Venier sul privato. L’elenco degli ospiti di Domenica In del 21 maggio schiera grandi nomi soprattutto dal mondo della musica e della televisione.

Dopo Massimo Ranieri sarà il turno di un’altra grande artista, Marcella Bella. La cantante ripercorrerà tutta la sua carriera ricordando alcune delle sue più famosi canzoni, la maggior parte delle quali scritte dal fratello Gianni Bella. E rimanendo sempre in ambito musicale, in studio interverrà anche Fabrizio Moro. Il cantautore presenterà il suo nuovo brano Dove.

Tra poco terminerà questa mia lunga e intensa stagione, ricca di emozioni grazie a voi ed alla meravigliosa squadra Rai.



— Massimiliano Ossini (@massimilianotv) May 20, 2023

Si continua poi con un altro volto amato e ben conosciuto dai telespettatori di Rai1, il conduttore di UnoMattina Massimiliano Ossini. Anche quest’ultimo concederà una lunga intervista alla padrona di casa Mara Venier. Il talk di Rai1, infine, si chiude con un ospite internazionale, l’attore Ron Moss, l’indimenticabile Ridge di Beautiful.



Il punto sull'Emilia-Romagna

Durante l’appuntamento di Domenica In del 20 maggio 2023, ci saranno vari collegamenti con il Presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per fare il punto sulla tragica alluvione che ha colpito la Regione.