Verissimo, ospiti e anticipazioni della trasmissione condotta da Silvia Toffanin

Sabato 20 maggio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo. Per l’occasione, la conduttrice Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto degli ospiti davvero speciali, si tratta del cast di Amici 22.

Verissimo: ospiti e anticipazioni

Domenica 14 maggio 2023, si è chiusa la stagione di Verissimo. Da questa settimana il talk show di Canale 5 proseguirà, il sabato e la domenica con «Verissimo: Le storie».

Si tratta delle interviste più emozionanti realizzate quest’anno da Silvia Toffanin a cui si aggiungeranno esclusive e contributi assolutamente inediti.

Annunciata la presenza, direttamente da Uomini e Donne, della bellissima coppia formata da Nicole e Carlo, alla loro prima intervista ufficiale!

Inoltre, in studio, Filippo Bisciglia in un’intervista inedita assolutamente da non perdere. Sempre a Verissimo vedremo poi il Volo. L’appuntamento è per domenica dalle ore 16.30 su Canale 5.