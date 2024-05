Sanremo, Milly Carlucci non condurrà il Festival: «Ho già i miei programmi, è un'impresa enorme»

Milly Carlucci, conduttrice di "Ballando con le stelle", non sarà alla guida di Sanremo 2025. «Ho già "Ballando" e il programma di primavera che mi tengono impegnata per tutto l'anno. Per come sono fatta, non riuscirei ad infilarci un'altra cosa».

Milly Carlucci torna con l'Acchiappa Talenti: «Ma che emozione accompagnare mia figlia Angelica a scegliere il vestito da sposa»

Le parole della conduttrice

Lo ha detto chiaramente durante la presentazione del nuovo programma 'L’Acchiappatalenti' che condurrà da venerdì 10 maggio su Rai1 in prima serata. «Io non ho condotto il Festival di Sanremo, ma sono stata con Pippo Baudo l'ospite di una serata. - ha precisato l'ex attrice - La mia è stata una passeggiata di salute. Il problema vero è quando si è il conduttore e capo artistico del progetto: è un'impresa enorme» ha concluso.