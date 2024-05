Chi l'ha visto? le anticipazioni del 29 maggio 2024: i casi di Gianfranco Bonzi, Manuela Murgia e Soukaina El Basri stasera in tv

Nuova puntata di “Chi l'ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli in onda oggi, 29 maggio, a partire dalle 21.20,su Rai 3. Storie di cronaca nera di ieri e di oggi, aggiornamenti in tempo reale su casi ancora aperti e linea diretta con i telespettatori, che hanno l'opportunità di segnalare alla redazione avvistamenti o nuovi casi di persone scomparse e/o in difficoltà.

Le anticipazioni

La nuova puntata di "Chi l'ha visto?" torna sul caso di Gianfranco Bonzi, l'uomo di 60 anni, scomparso misteriosamente il 23 marzo scorso a Milano dopo essere stato truffato online da un falso profilo che si spacciava per la cantante Dua Lipa. Recentemente, un'inviata di "Chi l’ha visto?" ha contattato l'account truffaldino, ricevendo una richiesta di 50 euro in cambio di informazioni sull'uomo Le coordinate di pagamento conducono a un uomo noto sui social come "Cubista Mizuno", il quale nega qualsiasi coinvolgimento. I familiari, che sospettano un possibile caso di istigazione al suicidio, hanno lanciato appelli tramite il programma, sperando di risolvere il mistero. Non è chiaro se Bonzi avesse con sé la carta d’identità, l’unico documento mancante a casa sua.

Si parla poi di Manuela Murgia, una ragazza trovata morta, quando aveva 16 anni, nel febbraio del 1995 nella gola di Tuvixeddu a Cagliari, il giorno dopo essere uscita di casa. La sua famiglia non ha mai accettato l'ipotesi del suicidio, sostenendo che sia stata vittima di una brutale aggressione seguita da una maldestra simulazione di suicidio.

Ad anni di distanza dalla sua morte, i familiari chiedono la riapertura del caso, desiderando che vengano utilizzate le nuove tecniche investigative sui reperti disponibili. Le indagini iniziali suggerirono diverse ipotesi, tra cui l'incidente e il dolo di terzi, ma furono chiuse nel 1998 e riaperte brevemente nel 2012 senza novità significative. I familiari sostengono che vi siano molte incongruenze e chiedono giustizia.

Federica Sciarelli parla poi della vicenda di Soukaina El Basri, conosciuta come Siu, un'influencer di 30 anni di origine marocchina, trovata esanime nella sua casa con una grave ferita al petto e successivamente entrata in coma. Il marito, Jonathan Maldonato, è ora indagato. Maldonato ha fornito due versioni dell’accaduto: prima un incidente domestico e poi un tentativo di suicidio, ma la Procura di Biella sta indagando per chiarire i fatti. Soukaina è molto attiva su Instagram, dove collabora con aziende di cosmetici e abbigliamento,è sposata con Jonathan dal 2018 e ha due figlie piccole. Nonostante l’apparenza di una famiglia felice, amici della coppia suggeriscono che il rapporto tra i due non fosse sereno. Soukaina è uscita dal coma e le sue condizioni sono in miglioramento, ma rimane ricoverata in ospedale. Gli investigatori sperano di poterla interrogare presto per ottenere la sua versione dei fatti.