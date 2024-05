Il Volo - Tutti per uno, stasera l'ultima serata dall'Arena di Verona presentata da Eleonora Abbagnato: da Riccardo Cocciante a Nina Zilli, scaletta e ospiti

Torna stasera in tv, martedì 28 maggio, su Canale 5 l'ultimo appuntamento con Il Volo - Tutti per Uno, l'evento dall'Arena di Verona. La serata, in onda stasera dalle 21.40 su Canale 5, sarà condotta dal trio, formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, con la partecipazione di Eleonora Abbagnato.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (martedì 28 maggio): Roberto fa causa a tutto il condominio

Uno spettacolo (progetto di Michele Torpedine) all'insegna della grande musica con artisti prestigiosi e momenti inediti. ospiti che saliranno sul palco per duettare con i tenori e la scaletta della serata.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (martedì 28 maggio): Nihan rapita da due uomini misteriosi

Il Volo - Tutti per uno, stasera l'ultima puntata

Tra gli ospiti di stasera troviamo Max Pezzali. Ex frontman degli 883, il cantante è una leggenda della musica pop italiana. Ma non solo lui, sul palco arriveranno ancora: l'icona della musica italiana Riccardo Cocciante, la coinvolgente Rose Villain, il "sempre giovane" Nek, l'energica Big Mama, l'inimitabile Nina Zilli ed infine spazio alla comicità con Enrico Brignano.