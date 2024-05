Manuela Murgia, 16enne morta nel '95: i fratelli e le sorelle a "Chi l'ha Visto?" non credono al suicidio

Stasera 29 maggio saranno ospiti di "Chi l'ha visto?", il programma su Rai 3 di Federica Sciarelli, Elisabetta, Anna e Gioele, sorelle e fratello di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta il 5 febbraio del 1995 nella gola di Tuvixeddu a Cagliari. I familiari di Manuela, infatti, non credono all'ipotesi che la sorella si sia uccisa e chiedono che venga riaperto il caso. Per questa ragione si sono affidati a un pool di esperti: ne fanno parte la criminologa Maria Marras, l'avvocata Giulia Lai e lo studio legale di Bachisio Mele che oggi parteciperà alla trasmissione di Rai Tre insieme ai familiari.

La puntata

Sul sito ufficiale di Chi l'ha visto? l'annuncio dei contenuti della puntata: «Il caso di Manuela Murgia, una ragazza di soli 16 anni ritrovata morta nella gola di Tuvixeddu in Sardegna grazie ad una telefonata anonima: in studio in diretta, i familiari che non hanno mai creduto al suicidio e chiedono la riapertura delle indagini.

Con chi aveva parlato al telefono poco prima di uscire? L'anonimo che la fa ritrovare sa qualcosa?", questi gli interrogativi ai quali la redazione di Federica Sciarelli cercherà di dare risposta.

La vicenda

Era il 4 febbraio 1995 quando Manuela Murgia, all'epoca 16enne, scomparve. Qualcuno trovò il corpo senza vita il giorno dopo in un dirupo nella gola di Tuvixeddu, a Cagliari, e avvisò gli inquirenti con una chaiamata anonima. Il caso fu archiviato come suicidio, ma la famiglia non ci ha mai creduto: per loro Manuela è stata uccisa.

I parenti di Manuela, infatti, hanno ottenuto tutte le carte delle indagini alla fine dello scorso anno e da allora hanno intrapreso una battaglia legale per riaprire il caso, ritenendo che vi siano molti elementi contraddittori nelle indagini. Gli inquirenti non riuscirono «ad accertare le circostanze e le cause della morte della Murgia", scrivevano i magistrati nel fascicolo a 3 anni dai fatti, lasciando aperte diverse ipotesi: "evento accidentale, dolo di terzi o addirittura investimento stradale colposo con successivo occultamento del cadavere". Nel 2012 il caso venne riaperto per alcuni mesi e poi richiuso dai magistrati che non valutarono sostanziali novità.