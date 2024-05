Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, l'opinionista dell'Isola paparazzata mentre entra a casa del ballerino. Ma lui smentisce il flirt: «È una cara amica»

Per Angelo Madonia, Sonia Bruganelli è solo un'amica. Un'amicizia tra il ballerino e maestro di danza da cinque anni a Ballando con le stelle e l'ex moglie di Paolo Bonolis paparazza nel corso del ponte del primo maggio a Palma di Maiorca da Chi. Un legame che sembra continuare anche ora come dimostra la seconda paparazzata, questa volta a Roma.

Bruganelli e Madonia, i due beccati anche a Roma

I due secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbero fatto un giro in centro in macchina, ma poi, "non riuscendo a trovare parcheggio - scrive Chi - sono tornati verso casa di Madonia.

E qui vediamo lui che entra nella propria abitazione e, poco dopo, la Bruganelli che raggiunge lo stesso portone, dopo aver fatto il giro dell’isolato".

Cosa sia successo non si sa. Si sa invece che due stagioni fa Angelo Madonia si fidanzò con Ema Stokholma. «Non mi sono fidanzato in Spagna, sono single da quando, sei, sette mesi fa, mi sono lasciato con Ema. Amo me e le mie figlie».

Quindi con Sonia Bruganelli solo amicizia? Pare di sì. «È una cara amica, non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Bailando. Era con altre persone, eravamo in un gruppo...». Il tempo darà risposte.