Alessia Pifferi, la sorella a La vita in diretta: «Sciopero della fame? Bruttissimo paragone»

“Messa in scena o meno, è proprio una brutta cosa: fa lo sciopero della fame dopo che ha lasciato morire di fame sua figlia?”. Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, ha commentato così a La vita in diretta – il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1 – la fine dello sciopero della fame della sorella, condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. “È stato proprio un bruttissimo paragone, ma proprio brutto visto da fuori – ha continuato la donna – io, onestamente, non vorrei più neanche sentire queste cose perché, dal giorno dopo il processo, tutti i giorni ce n’è una: si è sentita male, ha tentato il suicidio… A me sembra un modo sempre di attirare l’attenzione, cosa che non si sta più facendo su Diana”.

