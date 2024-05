Tutti per uno, la ‘nota stonata’ dell'ultima puntata: la grande assenza nel programma de Il Volo

Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:31

La terza e ultima puntata di "Il Volo - Tutti per Uno", andata in onda su Canale 5 ieri sera, 28 maggio, ha suscitato alcune critiche sul web, principalmente riguardo un grande assente dal palco. Molti spettatori, infatti, dopo le polemiche già comparse relativamente alla prima e alla seconda puntata, hanno trovato modo di mettere sotto accusa anche il gran finale portato in scena dai ragazzi. Stavolta sotto accusa non è finita la conduttrice Eleonora Abbagnato (nella seconda serata Federica Panicucci è stata oggetto di numerosi attacchi da parte dei telespettatori, che l'hanno accusata di essere 'poco adatta'), ma la mancata presenza sul palco di un artista molto amato. Di chi si tratterà mai? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



