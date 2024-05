Affari Tuoi, Amadeus beffato dal dottore: l'incredibile errore a fine puntata

Mercoledì 29 Maggio 2024, 08:29

Il dottore di Affari Tuoi beffa Amadeus nella puntata del 28 maggio 2024: la celebre voce telefonica del game show di Rai Uno, infatti, ha colto l'occasione per giocare un tiro mancino al conduttore, che ha fine stagione lascerà la trasmissione e la Rai. Il momento è stato esilarante, anche perché Amadeus si è sbagliato di grosso: ma qual è stato l'errore del presentatore televisivo? Cosa ha detto e per quale motivo non poteva affatto essere? Andiamo a scoprire insieme tutta la verità su un episodio che ha fatto sorridere tantissimo i telespettatori (e che forse ha lasciato Amadeus con un imbarazzo difficile da celare davanti alle telecamere). Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- Affari Tuoi, cambio tattica del dottore dopo la maxi vincita: cosa notano gli utenti