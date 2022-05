Luigi Strangis, il vincitore di Amici a Verissimo: «Con Carola non è amore, non so cosa succederà»

«Ad Amici sono cresciuto sia musicalmente che umanamente, ho fatto i conti con altre cose della vita, come le emozioni ho capito che è molto importante viversele, non nascondersele». Sono le parole di Luigi Strangis ospite il 21 maggio alla trasmissione Verissimo su Canale 5 che al microfini di Silvia Toffanin ha parlato della propria malattia (il diabete di cui soffre da qualche anno) e della vita dopo la vittoria al talent Amici.

Il sogno della musica "ereditato" dal papà

«Da quando sono nato volevo che la musica fosse parte della mia vita, sono cresciuto ascoltando Clapton, Pino Daniele. Ho suonato tante cose, ho studiato tanto e sono arrivato lì » ha raccontato Luigi.

Il diabete scoperto a 16 anni

Luigi ha scoperto di avere il diabete quando aveva 16 anni. «Le emozioni variano la glicemia» ha detto Luigi «Per questo cerco di stare tranquillo, di non mostrarle. E spesso mi trovo in difficoltà e arrivo a scoppiare e con Maria sono scoppiato spesso, lei riusciva a starmi vicino».

La storia con Carola: «Non so quanto tempo potrei dedicare a una persona»

Il vincitore di Amici ha risposto anche a varie domande sul suo rapporto con Carola. In un video lei intervistata dalla Toffanin ha detto «Lui è la prima persona con cui mi sono confidata, mi fa stare bene tranquilla. è un'infatuazione mentale, quello che mi attrae di lui è il suo carattere». Anche Luigi la pensa così: «Abbiamo legato tantissimo, è stato difficile dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Sono sicuro che lei arriverà dove vuole arrivare, un rapporto continuerà ad esserci ma non so cosa succederà». Alla domanda della conduttrice: "sicuro di non essere innamorato?" lui risponde: «Sono molto impegnato e focalizzato sui miei obiettivi, non so quanto tempo posso dedicare a una persona». E Ai fan della coppia risponde che «Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me abbiamo preso due strade diverse, ma ci sentiremo la andrò a vedere all'esibizione.»

Luigi Strangis da Lamezia Terme ad Amici

Nato il 26 febbraio 2001 a Lamezia Terme, ha frequentato il liceo musicale e nel 2019 ha pubblicato il suo primo inedito "Only You". Nel 2021 entra ad Amici stregando Rudy Zerbi con la sua "Vivo". Alla scuola di Amici studia canto e affina il proprio look mostrando le sue doti creative, che lo portano a conquistare la vittoria finale e a firmare un contratto con la discografica 21CO.