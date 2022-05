Amici 21, Luigi batte Alex e vola in finalissima: il messaggio della De Filippi: «Vi volevo vincitori entrambi, siete bravissimi»

È il momento della resa dei conti: chi sarà il vincitore della finale di Amici 21? Il talent di Maria De Filippi, dopo circa 8 mesi è giunto al termine e a sfidarsi per l'ultima volta in uno studio tutto "nuovo" sono Albe, Sissi, Alex, Luigi, Serena e Michele. Quattro cantanti e due ballerini. Il regolamento della finale prevede che i sei allievi si esibiscano in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Prima (a sorteggio) ci saranno i duelli tra i cantanti e poi quelli tra i ballerini a termine delle sfide tra le due categorie ci sarà la sfida finale. A vincere per i cantanti è Luigi Strangis.

Amici 21, la finale: primo eliminato Albe

Si parte con i cantanti, il primo a lasciare è Albe che non supera il faccia a faccia con Alex. «Ti ringrazio ancora per questo percorso magnifico, siete delle persone stupende - ringrazia commosso il cantante - è stato un viaggio oltre la musica, personale. Mi hai fatto capire cosa vuol dire essere se stessi. Io non mi accettavo, sono sempre stato così. Mi hai migliorato ed è stata una cosa stupenda». I pronostici non sbagliavano, Albe in effetti è sempre stato in fondo alla classifica, ma stasera la sua prof. Anna Pettinelli lo ha salutato con parole d'affetto: «Ora capirai quanto la tua musica è apprezzata, hai una strada davanti da percorrere con leggerezza, caparbietà e talento»

Seconda eliminata Sissi

Rimangono quindi Sissi, Alex e Luigi a doversi sfidare. Lei canta Make you feel my love, (esibizione perfetta come sempre). Alex replica con Goodby my lover di James Blunt (ma l'interpretazione è al di sotto delle aspettative, ma l'ansia fa brutti scherzi). Luigi, invece, si esibisce con Pietre e lo studio si accende. Tra i tre ad essere eliminata è stata Sissi. «Davvero io ti trovo superlativa quando canti, ma lo dico davvero. Sono certa che andrai avanti e che farai delle canzoni bellissime. Sono felice che tu sia venuta qui. Sei una bellissima persona, perché trattiene tutto il resto. Hai tanto tempo davanti..», Maria De Filippi ha la voce tremante. Ma chi fatica ad accettare l'eliminazione di Sissi è la giuria critica. I giornalisti presenti in studio hanno solo parole del'elogio per la (ormai) ex allieva.

Vince Luigi

Rimangono Alex e Luigi. Una sfida che tutti pensavano potesse essere quella della finalissima, ma le regole non lo permettono. Quest'anno nella manches finale arriveranno in due e saranno un ballerino e un cantante. Ecco che quindi lo scontro tra i due cantanti è ora. Il duello è forte ed emozionante, e mette in crisi anche le giurie. Effettivamente il percorso fatto nella scuola da entrambi è stato un crescendo. «Ho imparato a conoscervi giorno dopo giorno, ho cercato di capire cosa ci fosse dietro ai vostri occhi, i vostri professori sono orgogliosi di voi per la vostra disciplina ed educazione» con queste parole Maria De Filippi chiude il televoto.

«Ad andare in finalissima è Luigi»

Maria trattiene le lacrime: «Volevo che vinceste tutti e due, siete bravissimi»