Amici 21, la finale: il messaggio commosso di Maria De Filippi: «In bocca al lupo per ogni vostra particolarità»

«L'anno scorso stavo lì in mezzo, insieme a me c'erano altri 4 ragazzi che non hanno abbracciato questa coppa ma hanno comunque realizzato i loro sogni», il premio per la finale di Amici 21 viene portato in studio da Giulia Stabile la vincitrice della scorsa edizione. Albe, Sissi, Luigi, Alex, Serena e Michele sono lì al centro dello studio con le gambe che tremano e gli occhi lucidi. Loro sono i 6 finalisti del talent di Maria De Filippi e stasera sarà un tutti contro tutti per alzare quella coppa. «Vi auguro di realizzare i vostri sogni, vi auguro davvero il meglio godetevi la finale». Anche Giulia è emozionata.

Amici 21, il regolamento della finale: votano pubblico e giurie. Ecco i favoriti e gli ospiti della serata

Amici 21, si parte con il messaggio di Maria De Filippi

Poi arriva la conduttrice a fare un grosso in bocca al lupo ai finalisti. Un in bocca al lupo speciale ad ognuno di loro.

Amici 21, la finale: un professore pronto all'addio? E Maria De Filippi spoilera il nome di un ospite: «Alessandra Amoroso non lo avevi detto?»

«Michele in bocca al lupo per la tua capacità, eleganza e armonia. Serena in bocca al lupo per la tua determinazione, la tua tenacia, perché non molli mai, perché fai osservazioni dure e non ti sei mai offesa. Alex in bocca al lupo per i mezzi sorrisi, per le fossette, per la tua schiettezza e per la forza di ribellarti se trovavi qualcosa di ingiusto e per la tua fragilità nascosta. Luigi in bocca al lupo per la tua sensibilità, per saper trattenere il pianto, l'amore e la gioia e anche la rabbia, per la tua passione per la musica e gli studi. Albe a te in bocca al lupo per la tua allegria, per la tua stravaganza, a volte per le tue parole fuori luogo, per la tua capacità di trovarti sempre momento sbagliato posto sbagliato, per la tua generosità. Sissi in bocca al lupo per le tue risatine quando sei in imbarazzo e quando ti senti inaguedata e spero che ti passerà quando sarai grande tutto questo perché non sei mai inadeguata».

La sfida può iniziare, che vinca il migliore.