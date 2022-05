Amici 21, Serena eliminata: la finalissima è tra Michele e Luigi. Chi vincerà?

Il vincitore ancora non c'è ma manca veramente pochissimo. A contendersi la finale ora sono rimasti Michele, Serena e Luigi. Chi sarà il vincitore di Amici 21? Si è da poco conclusa la gara di canto e alla finalissima arriva Luigi. Ora la sfida è tra Michele e Serena i due ballerini. E sarà uno di loro due che poi sfiderà Luigi all'ultimo giro di boa. I nervi sono tesi ma le esibizioni di ballo perfette.

Amici 21, la finale di ballo: vince Michele

«È buono, genuino, si mette sempre a disposizione, è un ballerino spledido inoltre e lo ammiro molto» prima del risultato del televoto Serena spende due parole sul suo "avversario", e lui ricambia: «È molto matura, andiamo d'accordo ed è bravissima come ballerina e pronta per il mondo reale». Ovviamente con quanto detto dal ragazzo non è d'accordo la sua prof. Alessandra Celentano che ha sempre criticato l'allieva, «Michele sarai punito per quello che hai detto». È il momento delle carte: «In finalissima va Michele» questo l'annuncio della conduttrice. Serena è comunque felicissima. E Raimondo Todaro le augura il meglio. «Volevo solo dirti grazie»