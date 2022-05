Luigi Strangis, chi è il vincitore di Amici 2022, il messaggio a Maria De Filippi: «Se sto bene è grazie a te»

«Vorrei ringraziare tutta la mia famiglia e tutti i coach che mi hanno fatto crescere. Devo inoltre ringraziare infinitamente te, Maria, per quello che mi hai dato. Oggi sto bene e se sto bene è grazie a te». Luigi Strangis, il vincitore di "Amici" 2022, commenta così la sua vittoria. Dopo aver battuto gli altri cantanti, il pupillo di Rudy Zerbi ha superato al televoto anche il ballerino Michele e conquistato l'ambita coppa, oltre al premio di 150 mila euro.

Chi è

Nato a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, Luigi Strangis si appassiona alla musica fin da giovanissimo. Non a caso, suona diversi strumenti (dalla chitarra alla batteria), mentre non ha mai preso lezioni di canto, fino al suo ingresso nella scuola di "Amici". Alunno di Rudy Zerbi, nel corso dell'anno si parla di lui anche per il rapporto particolare con la ballerina Carola Puddu, al momento solamente di amicizia. Firma un contratto discografico con l’etichetta 21CO, fondata da Giordana Angi, Briga e Gabriele Costanzo.

Il casting

Luigi ha ricordato con grande piacere il giorno dei casting ad Amici 21: «Quel giorno dei casting è stato particolare perché sono arrivato qui, sono arrivato a cantare che non avevo neanche voce quasi, poi piano piano ho mostrato quello che era effettivamente Luigi», ha spiegato. «Ho lavorato tanto, ho imparato tanto, ho studiato tanto e sento che tutto questo è stato ripagato». Nonostante la grande festa per esserne uscito vincitore da Amici, Luigi ha però le idee molto chiare su quello che farà già da oggi: “Domani si lavora, si continua a fare quello che ho fatto fino ad ora praticamente, quindi continuo a lavorare”.

Il prossimo 3 giugno, intanto, uscirà l’EP di Luigi Strangis che si intitola proprio “Strangis”, proprio come il suo cognome: “Vi incito ad ascoltarlo, vi mando un grosso bacio, fatemi felice, ciao a tutti!”, ha concluso il vincitore di Amici 21 ai microfoni di WittyTv, ancora visibilmente emozionato e soprattutto stanco dopo le numerose prove affrontate al termine delle quali ha però potuto alzare la meritata coppa.