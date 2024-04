Previsioni meteo 1 maggio, maltempo in agguato

Le recenti condizioni meteorologiche fredde e piovose stanno per lasciare spazio all'anticiclone africano, che porterà tempo più stabile e soleggiato sull'Italia, eccetto per alcune regioni ancora soggette a instabilità. Questa tregua durerà però poco: dal 1° maggio si prevede un ritorno del maltempo. Le temperature saliranno notevolmente tra domenica e martedì, arrivando fino a 28-30°C in alcune zone del Centro-Sud, ma una nuova perturbazione colpirà il paese a partire da martedì pomeriggio, portando piogge e temporali, in particolare il 1° maggio. Meteo pazzo e danni all'agricoltura, aumentano i prezzi: fragole +30%, asparagi +25%, frutta +20%