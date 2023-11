Grande Fratello, le rivelazioni dell'ex fidanzata di Letizia Petris: «Mi picchiava e tradiva. Andrea? Mi cercava anche quando stava con lui»

Nicole, l'ex fidanzata di Letizia Petris, vuota il sacco dopo le dichiarazioni della ragazza al Gf. Ma cosa è successo? Letizia e Paolo, la storia non decolla. Dopo il bacio la gieffina mette uno stop alla relazione, che tutti speravano stesse nascendo, con il concorrente romano. La fotografa dice di sentirsi appesantita da Masella e che adesso, dopo la chiusura del fidanzatamento con il suo ex, ha bisogno di leggerezza. Al centro della puntata di giovedì scorso del Grande Fratello il rapporto tra i due inquilini. La prima a dire che secondo lei a Leti non piacesse a sufficienza Paolo era stata Beatrice Luzzi, che ha anche aggiunto: «Non le piace perché mè lesbica». Una frase che ha fatto si che si affrontasse anche l'argomento della frequentazione della Petris con una donna di cui lei aveva già parlato.

«Mio padre non riusciva ad accettare quella relazione. Mi sentivo in colpa nei suoi confronti. Mi sento in colpa tutt’ora perché è morto mentre io stavo con lei, non mi ha mai vista con un uomo. Mia madre ha imparato ad amare quella ragazza, mio padre non l’ha mai accettata». Una versione dei fatti che ha fatto infuriare proprio l'ex ragazza con cui Letizia è stata fino al 2021.

Il post

Nicole così decide di dire la verità, la sua, sui social ed è tutta un'altra storia. «Allora, parto dal principio», ha scritto nella sua premessa prima di attaccare pesantemente la Petris, accusandola di averla tradita e perfino picchiata.

«Sono stata zitta fino ad ora perché riandare a parlare di una persona che mi ha letteralmente rovinato la vita, creandomi problemi personali per cui ho dovuto affrontare un percorso psicologico, ne avrei fatto a meno. Ma dato che non è la prima volta che nomina la nostra relazione facendola passare come una relazione finita perché lei si sentiva in colpa nei confronti del padre, anche no».

I dubbi sul rapporto con Paolo

E Nicole parla anche di Paolo Masella: «Tutto questo per dire che dare la colpa a suo padre che non c’è più per una relazione che ha usato e riusato come le andava di fare mi sembra abbastanza squallido. E oltre ciò il giochino che sta facendo con Paolo è il gioco che fa con tutti. Lei riesce a fartela credere per poi farti passare per quello sbagliato, che l’appesantisce, che la soffoca per poi passare al prossimo. E via avanti il prossimo». Quindi conclude amara: «A oggi mi rendo conto di quanto stupida io sia stata perché ho buttato tre anni della mia vita giustificandola e pensando di essere io quella sbagliata. Mi sono data la colpa, ho pensato di essere io la pazza perché lei me lo ripeteva sempre. L’ho messa davanti a tutto, compresa me stessa, e nel momento della morte di suo padre, c’ero io ad abbracciare lei e sua madre. Alla fine mi è stato detto che l’ho fatto per un tornaconto. Ancora oggi devo capirlo. Fortunatamente, dopo tre anni qualcuno mi ha aperto gli occhi e mi sono svegliata dall’incubo che stavo vivendo, ho trovato una persona che ha dovuto ricucirmi letteralmente e ci è voluto tanto tempo prima che io ritornassi la Nicole di sempre. Quindi basta far passare per una santa una persona che è tutto tranne santa»

Le violenze

Ora contatattata da Fanpage la ragazza aggiunge anche qualche dettaglio in più. Intanto confessa che la storia che Letizia sia cresciuta in comunità fino ai 16 anni non è vera, perché in realtà - a quanto racconta Nicola - la concorrente del Gf era libera di girare già dall'età dei 13 anni. Poi conferma di essere stata tradita più e più volte con uomini ma anche con una donna. E infine conferma anche che è stata picchiata. «Lo confermo. È accaduto due volte, nel giorno del suo compleanno ma in anni diversi. La prima volta stavo lavorando, facevo la cameriera in un locale notturno di Rimini molto noto. In quel periodo non stavamo insieme e non ci sentivamo, lei mi aveva chiesto di lasciarla in pace. Quella sera viene ad attendere la mezzanotte del suo compleanno in quel locale insieme a un gruppo di amici. Quando scatta la mezzanotte, mentre sto andando a servire a un tavolo, mi guarda e mi dice “Ma tu, mer**, non mi fai nemmeno gli auguri?”. Le rispondo che la mezzanotte era appena scoccata ma in un attimo mi arriva di fronte e mi tira uno schiaffone in pieno viso, davanti a tutti. La sera stessa il mio datore di lavoro mi ha rimproverato: se fosse ricapitato, mi avrebbe licenziato. L’estate dopo, sempre il giorno del suo compleanno, l’8 giugno, la scena si è ripetuta. In quel caso c’erano anche gli amici di Letizia, uno dei quali mi ha minacciato, intimandomi di non farmi mai più vedere». Poi la ragazza viene a scoprire che la Petris aveva una relazione con il suo migliore amico da due anni «illudeva anche lui», dice e aggiunge: «È stata anche poco furba: ha raccontato nella Casa del GF di avere conosciuto Andrea Contadini, il suo ultimo fidanzato, in discoteca e di averlo baciato la sera stessa. In quel periodo, stava con me».

Il rapporto malsano

«Poco dopo il secondo schiaffo, nell’estate del 2020. Non sentivo più Letizia da tempo. Mi mandò un messaggio il febbraio successivo, nel giorno del mio compleanno, scrivendomi che mi doveva delle scuse per tutto quello che mi aveva fatto. Io stavo già con Francesca e le risposi solo con un “grazie”. Qualche tempo dopo mi scrisse chiedendomi se fossi sola a casa. Sono convinta che se gliene avessi dato modo, sarebbe tornata. In quel periodo era già fidanzata con Andrea. Poi è tornata a scrivermi per il suo compleanno, chiedendomi perché non le avessi fatto gli auguri. In un’altra occasione, aveva visto una mia Ig story pubblicata da un luogo in montagna che mi è molto caro e in cui l’avevo portata. Quando ha visto che ci ero tornata, mi ha scritto alludendo al fatto che ci fossi andata perché pensavo ancora a lei. Ma io stavo già con Francesca da un anno».

La fidanzata di Nicole

Ora Nicole infatti è fidanzata da anni con Francesca. E anche lei ha affrontato Letizia, chiedendole di farsi da parte. «Ho una chat lunghissima tra me e lei che termina con un messaggio in cui le scrivo che aveva capito la lezione e che dopo quella chiacchierata civile, non avrebbe più dovuto scrivere a Nicole - racconta Francesca - Lei assicurò che non sarebbe più accaduto. Questo episodio risale alla scorsa estate. A partire da quel momento cominciammo a ricevere messaggi da parte di profili Instagram fake che hanno scritto sia a me che a Nicole» E tra questi messaggi ne ricordano uno di quando erano in vacanza in Thailandia. «“Stai attente perché le docce sono lunghe e si ha il tempo di scrivere a chi si vuole”, si leggeva nel testo. Erano messaggi mirati che alludevano a presunti tradimenti. Non abbiamo la certezza sia stata lei ma chi altro poteva essere?». Ora Nicole chiede a letizia solo di dire la verità. Cosa accadrà nella prossima puntata del Gf?