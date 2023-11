Grande Fratello, scatta il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella. È polemica sui social: «Un caso lei sia in nomination?»

Finalmente è arrivato il bacio tra Letizia Petris e Paolo Masella al Grande Fratello. Dopo aver ricevuto la lettera dal fidanzato (forse ormai ex) la fotografa ha deciso di chiudere con Andrea e di avvicinarsi al macellaio romano suo coniquilino. Il web li ama da sempre e ora finalmente è scattato il bacio.

Gf, arriva il bacio tra Letizia e Paolo

Mentre i due erano in giardino sulle note di Come nelle Favole di vasco Rossi, la Petris si è lasciata avvolgere dall'abbraccio di paolo che le ha sussurrato: «Vorrei tanto essere la tua favola Leti, lo vorrei davvero.

Paolo ha portato la colazione a letto a Letizia

Fiorda: 'É innamorato'

Mughini: 'All'uscita da qui i giochi cambiano'

Bea: 'Ho l'impressione che lei non lo sia'



ESATTAMENTE QUELLO CHE PENSIAMO TUTTI#grandefratellopic.twitter.com/RrMnWwynqy — anna🧃 (BeaLuzzi Stan) (@solarrapun_) November 7, 2023

I dubbi del web

E se c'è chi applaude c'è anche chi non si fida di questo avvicinamento improvviso: «È sbocciato l'amore o la paura delle nomination?». La ragazza infatti rischia di uscire e questo bacio può sembrare sospetto.

Paolo parlava così tanto di rispettare il “tempo” di Letizia, ma le ha rubato il bacio mentre stava piangendo.



Lei totalmente in imbarazzo e schifata perché non si aspettava ciò. #grandefratello pic.twitter.com/wey8frtEf0 — H.✨ (@is16__) November 7, 2023

«Casualmente Letizia finisce in nomination e il giorno dopo scatta il bacio.. A pensar male si fa peccato, si ma spesso si azzecca!» e ancora: «Paura di uscire molto furba la ragazza sta con Paolo per non uscire».

Ma c'è anche chi ha criticato Paolo: «arlava così tanto di rispettare il “tempo” di Letizia, ma le ha rubato il bacio mentre stava piangendo. Lei totalmente in imbarazzo e schifata perché non si aspettava ciò».