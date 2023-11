Grande Fratello, pagelle: Rebecca, ballerina di Siviglia (4), l'ex di Beatrice, conquistador (8), Fiordaliso, bentornati ormoni (8), Garibaldi, senza corrente (5)

«Preparate i pop corn» dice Signorini in apertura della 17esima puntata del Grande Fratello. E tutti li avevano pronti certi che almeno stasera si sarebbero divertiti, ma niente da fare alla fine del programma (1.30) glieli volevano lanciare. Altra puntata flop del reality a cui Mediaset ha voluto far indossare abiti meno trash, rendendo l'outfit un'accozzaglia di tessuti e accessori senza personalità (perle rare a parte). Protagonisti della serata gli uomini (quelli però che stanno fuori dal loft di Cinecittà). Giselda, torna (finamente) tra i monti: è lei l'eliminata. Vediamo dunque le pagelle della 17esima serata andata in onda lunedì 6 novembre