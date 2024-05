Giappone, troppi turisti da Instagram: cittadini alzano un muro "anti social"

È iniziata la costruzione della barriera "anti social" per bloccare la vista più famosa del paese. La città di, dopo l'annuncio nei giorni scorsi, è passata all'azione. A causa del comportamento scorretto dei turisti affamati di foto , soprattutto grazie alla moda lanciata da Instagram , sono stati alzati pannelli di rete a maglie in un punto dove flussi continui di persone, per lo più stranieri, visitano quotidianamente il parcheggio di un negozio "Lawson" da dove si vede il Monte Fuji. Barriera anti turisti da Instagram, l'invasione per la foto virale del Monte Fuji