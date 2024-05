Instagram lancia nuovi sticker per le story "misteriose", l'annuncio di Meta

Sabato 4 Maggio 2024, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Da oggi Instagram introduce nuovi sticker nelle Storie per offrire più modi di connettersi con gli amici attraverso ciò che più vi appassiona. Questo l'annuncio di Meta che ha mostrato i dettagli della nuova funzionalità. Dalla possibilità di condividere la tua canzone preferita del giorno alla creazione di sticker personalizzati dalle tue foto o video. Ma ecco come funzionano le nuove opzioni per influencer e utenti.

«Condividi la tua canzone preferita con Add Yours Music (Aggiungi la tua Musica)»



Questo sticker combina il divertimento della funzionalità "Add Yours" con lo sticker musicale, «permettendoti di condividere una canzone che rappresenta il tuo umore». I follower potranno così aggiungere anche loro la loro musica.

Ricordi con lo sticker "Frames"



Lo sticker Frames «trasforma qualsiasi foto in una stampa istantanea. Per visualizzare il contenuto, i follower dovranno scuotere il telefono». Nel comunicato di Meta vengono mostrati i dettagli della funzionalità che presto vedremo sui nostri smartphone

Le storie nascoste con lo sticker Reveal



Ed ecco la novità più attesa. Lo sticker Reveal che permetterà di pubblicare una storia nascosta che amici e follower potranno scoprire soltanto inviando un messaggio diretto.

Creatività con i Cutouts



Infine lo sticker Cutouts consentirà di trasformare i momenti casuali in qualcosa di unico da condividere.Potranno essere creati sticker personalizzati con un video o una foto aggiunugendoli alla tua storia o al tuo reel. «Gli sticker creati vengono salvati e sono facilmente accessibili, permettendo anche ad altri di salvarli e riutilizzarli».