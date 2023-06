Isola dei Famosi 2023, stasera in onda la semifinale: anticipazioni e nominati. Quando ci sarà la finale?

Isola dei Famosi 2023, stasera in tv andrà in onda la semifinale. Dopo lo stravolgimento del palinsesto Mediaset a seguito della morte di Silvio Berlusconi avvenuta il12 giugno 2023, a Canale 5 tornano i reality. Da lunedì sulle reti del Biscione erano stati bloccati tutti i programmi e venivano mandate maratone in simulcast senza spazi pubblicitari dedicate al papà delle reti Mediaset. È saltata quindi la semifinale del reality di Ilary Blasi, ma stasera si recupera. E la conferma arriva dal profilo Instagram della trasmissione. Stasera alle 21.40 su Canale5 torna L'Isola.

Berlusconi i funerali, dove vederli in tv? Da Rai a Mediaset chi li trasmette. I programmi sospesi oggi mercoledì 14 giugno

Isola dei Famosi 2023, semifinale

Da tempo era stato deciso che la data della finale dell'Isola dei Famosi 2023 sarebbe stata lunedì19 giugno.

Berlusconi, i funerali di Stato e il lutto nazionale: per chi sono previsti e come funzionano

Anticipazioni

Ad essere in nomination ci sono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes e i sondaggi puntano tutti sul salvataggio di Helena. Il televoto è rimasto aperto anche dopo l'annullamento della puntata del 12 giugno. L'esito sembra scontato, ma molte volte l'Isola ha saputo sorprenderci.

L'annuncio della morte di Berlusconi ai naufraghi

Sembra quindi essere confermata la nuova data per la penultima puntata dell’Isola: venerdì 16 giugno. La finale è confermata per lunedì 19 giugno. Nel frattempo i naufraghi sono stati informati della scomparsa di Silvio Berlusconi proprio nella giornata di ieri e a farlo è stato l’inviato Alvin. Helena Prestes è scoppia a piangere e si è isolata dal gruppo.