Berlusconi, i funerali di Stato e il lutto nazionale: per chi sono previsti e come funzionano

L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi avverrà oggi con i funerali: la celebrazione si svolgerà oggi alle 15, nel Duomo di Milano, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. A celebrarli sarà monsignor Mario Delpini, arcivescovo del capoluogo lombardo. Il feretro di Berlusconi si trova adesso ad Arcore, per ricevere il saluto dei familiari e degli amici più stretti: niente camera ardente, invece, annullata per motivi di ordine pubblico. In piazza allestiti due maxi schermi. Ma come funzionano i funerali di Stato e per chi sono previsti?