Berlusconi i funerali, dove vederli in tv? Da Rai a Mediaset chi li trasmette. I programmi sospesi oggi mercoledì 14 giugno

L'appuntamento per dare l'addio a Silvio Berlusconi è oggi, 14 giugno 2023, in piazza Duomo alle 15. Per oggi è stato proclamato lutto nazionale per ricordare l'ex premier, morto lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni, dopo una lunga lotta contro la leucemia mielomonocitica cronica. E proprio oggi saranno celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano, alla presenza delle più alte cariche del nostro Paese e milioni di italiani. La celebrazione sarà trasmessa anche in diretta televisiva. Oltre alle reti Mediaset, che proporranno la diretta in simulcast, speciali e approfondimenti, anche Rai 1, Rainews24 (che da ieri stanno già dedicando speciali e approfondimenti) e altri canali seguiranno le esequie che saranno celebrate nel Duomo di Milano. La cerimonia inizierà alle 15, la celebrazione sarà presieduta da monsignor Mario Delpini, arcivescovo della città. Ecco quindi dove vedere i funerali di Berlusconi in tv.