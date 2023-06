Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia parla della sua «persona» segreta: «Lo odiavo, poi mi sono innamorata. Spero mi mandi qualche segnale»

Arrivati al 60esimo giorno in Honduras i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2023 non riescono a far altro che (liti a parte) pensare ai loro cari. C'è chi ha avuto la fortuna di aver ricevuto una visita sull'isola caraibica e chi come Cristina Scuccia invece no.

Cristina Scuccia e il suo amore segreto: la rivelazione

«Più i giorni passano più le mancanze si amplificano. suor Cristina. Si confida con Pamela Camassa mentre sono su una zattera: «Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Ci siamo conosciuti a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più smesso e ci siamo trovati».

Chi è la "persona" speciale

Anche stavolta Cristina non ha lasciato trapelare nulla sull'identità della «persona» che ama e neanche sul genere. E le voci sull'orientamento sessuale si amplificano anche se a sentir bene il dialogo avvenuto in Honduras tra Cristina e Pamela si può ipotizzare che si tratti di un ragazzo. «Ciò che mi ha preso di più è la parte introspettiva, perché fuori è esuberante ma dentro è un cucciolo, porta una maschera, un modo per sopravvivere in questo mondo. Mi ha preso di testa», ha raccontato la Scuccia, rivelando di provare sentimenti profondi per l'altra persona e rivolgendosi a questa (a volte) con il pronome maschile. Il «ti amo» se lo sono già detti e «Secondo me ci sono le basi per un grande amore, ci sono i presupposti». Dopo il velo, l'ex suora toglie anche la corazza e si getta a capofitto in questa nuova vita.

Il video messaggio

E Cristina decide anche di mandare un video messaggio alla sua "persona": «Ciao amore, spero tu abbia smesso di piangere perché l'ultima volta non ci siamo lasciati benissimo», ha detto rivolgendosi alle telecamere, proseguendo: «Siamo quasi alla fine di questa esperienza e non vedo l'ora di rivederti. Io sono molto dura, anche a dire ti voglio bene impiego molto tempo. Se l'ho fatto è perché lo sento davvero».

L'appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi è stasera in tv, 16 giugno 2023, alle 21.40 su Canale 5